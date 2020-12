Diretor da Escola de Papai Noel do Brasil, Limachem Cherem revela qual é seu desejo de presente de Natal Foto: Divulgação

Por Larissa Amaral

Publicado 20/12/2020 18:06

Rio - Com a pandemia do novo coronavírus, o Papai Noel precisou se reinventar. Diretor da Escola de Papai Noel do Brasil, Limachem Cherem se rendeu às lives para levar a magia do Natal para as crianças durante este período de isolamento social. O ator, que trabalha como o Bom Velhinho há mais de 30 anos, fez uma transmissão ao vivo no Instagram do Coletivo Sem Ribalta, com a participação do cantor Gedivan Albuquerque, neste domingo, dia em que chegaria na Praça Afonso Pena, na Tijuca, Zona Norte, para tradicional comemoração de Natal.

"A gente sempre teve a presença das crianças, o olhar no olho, pedir o presente no ouvido, abraçar aquele abraço carinhoso, a corrida que a criança dá pra se jogar no Papai Noel... essa experiência é muito gostosa. Nesse natal, na pandemia, está totalmente diferente por causa do distanciamento entre o Bom Velhinho as crianças", contou.

Publicidade

Para se adaptar à internet, Limachem precisou estudar mais sobre como agir em frente das câmeras. "Um diretor de cinema, através de um curso virtual da Escola de Papai Noel do Brasil, nos ensinou a como proceder em frente a uma câmera. O celular é uma ferramenta nova para gente, tivemos muita dificuldade. Esse Natal é mais frio, já que estamos longe do calor humano, do abraço gostoso. Isso está fazendo muita falta, mas, apesar disso, a conversa com as crianças na live não está sendo muito diferente dos outros Natais", pontuou.



Apesar da proximidade do dia 24 de dezembro, a Escola de Papai Noel do Brasil ainda enfrenta dificuldade para realizar eventos de Natal. "A covid-19 foi um desastre. Diminuiu nossos contratos, muitos Papais Noéis estão em casa, não estão ocupando os tronos. Esse ano, até o momento, fechamos apenas sete contratos, sendo que costumávamos fazer mais de 40 todo ano. Mas ainda estamos abertos para a noite do dia 24, que é a noite nobre para o Papai Noel. Para as visitas presenciais, estamos planejando com todo aparato, proteção, com mascara face shied, com luva de plástico em cima da luva branca", afirmou.

Publicidade

Como Papai Noel, Limachem Cherem revelou o que seria, para ele, o maior presente de Natal: "que venha a vacina contra covid-19 para salvar toda a população. Esse é o grande desejo de Natal, não tem brinquedo, não tem roupa nova. Meu desejo é que essa vacina chegue para salvar o mundo".