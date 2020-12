Coletiva na Fiocruz com o Prefeito eleito, Eduardo Paes, Nisia Trindade,Presidente da Fiocruz, e o futuro Secretário de Saúde Municipal, Daniel Soranz. Estefan Radovicz / Agência O Dia

Rio - O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), se reuniu na manhã desta segunda-feira com Nísia Trindade, presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para discutir o plano de vacinação da covid-19 do Município. O futuro secretário de Saúde, Daniel Soranz, também participou do encontro. Paes reafirmou que vai aderir ao plano nacional de imunização do Ministério da Saúde, que ainda não tem data de início.

Paes chegou pouco antes das 10h30 e a reunião durou cerca de uma hora. Ao deixar o encontro, o prefeito optou por não falar sobre datas. Ele e Nísia assinaram uma carta de entendimento. "A Prefeitura do Rio vai seguir o plano nacional de imunização. Eu vim aqui me atualizar e as respostas que eu tenho da Fiocruz são muito positivas", disse.



"Nós estamos na maior referência em pesquisa de saúde da América Latina. Nós estamos no maior produtor de vacinas, a Fiocruz é uma instituição brasileira que muito nós orgulha", comentou.



Sobre o encontro, Paes contou que foram abordados diversos assuntos. "Nós discutimos diversos temas, mas sabemos que o tema que angustia a população diz respeito a Covid-19".



"Nós não vamos nos limitar a vacinação, a gente tem uma tarefa e um papel sobre a saúde urbana, novas formas de pensar urbanismo na cidade", completou. "Nós vamos iniciar esse plano de imunização em breve", finalizou.



De acordo com Paes, no próximo dia 28 ele e Daniel Soranz apresentarão o plano detalhado do enfrentamento ao coronavírus.

Nísia reforçou que a Fiocruz está produzindo a vacina de Oxford, mas a instituição também dá apoio à pesquisa clínica de outras vacinas, como a do Instituto Butantan, de São Paulo, e da Janssen, da Johnson & Johnson.

Acordo com o Instituto Butantan



Na noite deste sábado (19), "As vacinas que o programa nacional de imunização, a partir do registro da nossa autoridade sanitária, a Anvisa, registrar nós estaremos apoiando como tem que ser. E estamos com uma linha muito importante que é a de ter a produção totalmente nacional da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz. Esse é o caminho da Fiocruz", afirmou a presidente da instituição.Na noite deste sábado (19), Paes anunciou um acordo com Butantan para aquisição de vacina contra a Covid-19 . A informação foi divulgada em suas redes sociais após o encontro com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

O Instituto Butantan produz, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, a vacina Coronavac. Ela está na terceira fase de testes e sua eficácia precisa ser comprovada antes da liberação pela Anvisa.