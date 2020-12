MetrôRio Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 08:56

Rio - Na véspera de Natal, na quinta-feira, o MetrôRio funcionará normalmente das 5h até a meia-noite. Já no feriado, sexta-feira, o sistema abrirá às 7h, e a operação será encerrada às 23h, com a transferência entre as linhas 1 e 2 na estação Estácio.

Já nos dias 26 e 27 de dezembro, a operação acontecerá nos horários regulares de fim de semana, com funcionamento no sábado, das 5h à meia-noite; e no domingo, das 7h às 23h. A concessionária também segue com a Operação Verão. O planejamento inclui reforço no efetivo das equipes das estações e de segurança, além do aumento na oferta de trens nos dias e horários com mais buscas pelos serviços do metrô. Neste período, haverá baldeação na estação Estácio para transferência entre as linhas 1 e 2.



Além disso, no dia 24, as linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) funcionarão das 5h às 23h30. No dia 25, o serviço será das 7h às 22h30. No fim de semana, 26 e 27 de dezembro, os ônibus terão horários regulares de fim de semana, com funcionamento no sábado, das 5h às 23h30; e no domingo, das 7h às 22h30.



