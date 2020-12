Por LUANA BENEDITO

Publicado 22/12/2020 11:14 | Atualizado 22/12/2020 14:05

"E com fundamento no artigo 319, inciso VI, do Código Processo Penal, suspendo o exercício da função pública desempenhada pelo denunciado Marcelo Crivella determinando seja ele imediatamente intimado da presente decisão, para que se abstenha de realizar qualquer atoinerente ao exercício do cargo", destacou a magistrada na decisão.

Com a prisão de Crivella, o presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, Jorge Felippe (DEM), vai assumir o cargo de prefeito do Rio até o dia 31 de dezembro. Na linha sucessória, Fernando Mac Dowell, vice-prefeito da cidade, assumiria, mas ele morreu em 20 de maio de 2018 em decorrência de um infarto.Crivella e todos os demais presos na operação realizada nesta terça-feira contra um suposto "QG da Propina" na Prefeitura do Rio passarão por uma audiência de custódia na sede do Tribunal de Justiça, no Centro do Rio. A audiência está marcada para as 15h e será presidida pela mesma desembargadora que decretou as prisões preventivas dos réus, Rosa Helena Penna Macedo Guita, que está de plantão. Eles deverão comparecer presencialmente à audiência.