Polícia Civil e PRF fazem operação para prender traficantes que atuam no Rio e em São Paulo

Por Meia Hora

Publicado 22/12/2020 13:05 | Atualizado 22/12/2020 16:23

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro (Sepol), por meio da 89ªDP (Resende), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, realizam uma operação, na manhã desta terça-feira, para cumprimento de três mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão contra traficantes de uma organização criminosa que abastece municípios da Região Sul Fluminense e comunidades cariocas. Duas pessoas foram presas. Desde outubro deste ano, mais de uma tonelada de cocaína pura desta quadrilha foi apreendida, ocasionando prejuízo de R$ 25 milhões aos investigados.

A operação acontece em cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo e é um desdobramento das investigações realizadas pela Delegacia de Polícia de Resende e pela PRF. Os acusados foram identificados após monitoramento de traficantes que transportavam cocaína pela Rodovia Presidente Dutra. Os agentes verificaram que cinco carros levavam a mercadoria e contavam com suspeitos que andavam nos chamados “veículos batedores”, que asseguravam o transporte seguro do produto.



No dia 5 de outubro deste ano, policiais rodoviários apreenderam dois automóveis em um posto de gasolina, no município de Resende, com quase 500 quilos de cocaína. Dois integrantes da organização criminosa foram presos, sendo um no pedágio da Dutra, no município de Guarulhos, em São Paulo, conduzindo um veículo com 323 quilos de cocaína pura; e outro no Posto da PRF de Lavrinhas, também em São Paulo, com 349 quilos de cocaína.Após as apreensões, os agentes realizaram um trabalho de inteligência, identificaram diversos membros da organização criminosa e montaram a operação para prender os acusados.



As investigações continuam para identificação de todos os acusados que atuam no tráfico de drogas interestadual no Rio de Janeiro e em São Paulo.