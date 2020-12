Por O Dia

Em setembro deste ano, os vereadores da cidade do Rio de Janeiro votaram para a abertura do processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella por conta do 'QG da Propina', ação pela qual o bispo foi preso, na manhã desta terça-feira , por ser apontado, de acordo com o MPRJ e a Polícia Civil, como o líder da organização criminosa. Entretanto, o placar foi de 24 x 20 para não abrir as investigações.