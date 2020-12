Superintendência da Receita Federal, em Brasília. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 13:38 | Atualizado 22/12/2020 13:42

Buscando aumentar a acessibilidade e facilitar a vida dos cidadãos, a Receita Federal ampliou a prestação de serviços relacionados ao CPF em 172 cartórios no Rio. Agora, esses cartórios poderão fazer inscrição no CPF, alteração de dados, atualização de endereço, emissão de comprovante de inscrição e consulta de CPF. Além da ampliação do serviço no Rio, 217 cartórios do Espírito Santo também recebem a novidade.

Em nota, a Receita Federal afirmou que "trabalha para simplificar a vida do cidadão brasileiro no que tange aos serviços por ela prestados. Para isso, estabelece parcerias e busca inovações tecnológicas e procedimentais que resultem em comodidade e praticidade para todos".



