Por O Dia

Publicado 22/12/2020 17:07 | Atualizado 22/12/2020 17:27

Rio – Uma mulher foi presa nesta segunda-feira, na Paraíba, acusada de furtos em residências de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio da Polícia Civil do Estado da Paraíba, capturaram a acusada que atuava como empresária no estado do nordeste.

Só em uma das residências foi furtado aproximadamente R$ 400 mil em espécie, além de joias. Estima-se que, até o momento, o prejuízo total às vítimas ultrapasse R$ 1 milhão. Na casa da denunciada, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie, perfumes importados, joias e eletrodomésticos de última geração.

Durante as investigações, foi constatado que a mulher usava documentos falsos para conseguir emprego em mansões e praticar os crimes. Imagens de câmeras de segurança foram analisadas e testemunhas prestaram depoimento.

A Polícia Civil também localizou um veículo com documento de venda para a criminosa. Segundo a Polícia Civil, a acusada fugiu para a Paraíba após a temporada de furtos. Ela, que também abriu um restaurante na cidade de Monte Castelo, lavava o dinheiro do crime com aquisição de bens de alto valor. As investigações sobre o caso seguem em andamento.