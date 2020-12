Mercadão de Madureira e Saara vão funcionar com horários especiais Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/12/2020 18:18 | Atualizado 22/12/2020 21:53

Durante os feriados de Natal e Ano Novo, os supermercados, shoppings e comércio em geral funcionam com um horário diferenciado. As lojas do Saara, por exemplo, funcionará de 9h às 15h nos dias 24 e 31 de dezembro e não abrirá nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro. O Mercadão de Madureira também ficará fechado nos dias 25 e 1, mas abre as portas nos dias 24 e 31 de dezembro de 7h às 17h, mas o horário de cada loja pode varias de acordo com política própria. Confira os demais horários:

Mercados

Nos dias 24 e 31 de dezembro, todas as lojas do Mundial vão funcionar até às 18h, mas não vão abrir nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, assim como as lojas do Prezunic, que abrem nas vésperas de 7h às 18h, mas fecham nos feriados.

As unidades do Assaí Atacadista vão funcionar das 8h às 17h nos dias 24 e 31 de dezembro. No dia 25 de dezembro e 1 de janeiro, as unidades não abrirão. O Pão de Açúcar também não vai funcionar nos dias 25 e 1, mas abre as portas nos dias 24 e 31 de dezembro, das 7h às 18h, com exceção da loja do Recreio, que funcionará até 16h.



Todas as unidades do Extra Hiper funcionarão até as 19h nos dias 24 e 31 de dezembro. As lojas de Alcântara, Boulevard, Niterói, Teresópolis, Friburgo, Tijuca, Nova Iguaçu, Extra Barra, Maracanã, São Gonçalo Centro, Galeão e Cabo Frio abrem às 7h nesse dia. Já São Gonçalo, Petrópolis, Volta Redonda, Itaipu, Alto da Serra, Itaipava, Grande Rio e Carioca, às 8h. No dia 25, as lojas estarão fechadas.



Já no dia 1º de janeiro de 2021, todas as lojas abrirão normalmente. As unidades de Alcântara, Boulevard, Niterói, Teresópolis e Friburgo funcionarão das 7h às 22h. Já Tijuca, Nova Iguaçu, Extra Barra, Maracanã, São Gonçalo Centro, Galeão e Cabo Frio, das 7h às 23h. São Gonçalo, Petrópolis, Volta Redonda, Itaipu, Alto da Serra e Itaipava, das 8h às 22h. As unidades do Grande Rio e Carioca, das 8h às 23h.



As lojas do Mercado Extra funcionarão das 7h às 19h nos dias 24 e 31 de dezembro. No dia 25, estarão fechadas. No dia 1º de janeiro de 2021, apenas as lojas de Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, Araruama e São Pedro da Aldeia abrirão, das 8h às 18h.



As unidades do Supermercado Extra abrirão das 7h às 19h nos dias 24 e 31 de dezembro. Nos dia 25 de dezembro e 1 de janeiro, todas estarão fechadas.



Nos dias 24 e 31 de dezembro, as lojas do SuperPrix funcionarão com horário reduzido, das 7h às 19h. Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, nenhuma das lojas vai abrir.

No supermercado Guanabara, nos dias 24 e dia 31, todas as lojas abertas até as 18h. Já nos dias 25 e 01 de janeiro, a rede não funciona.

Shoppings

Zona Oeste

Na Zona Oeste, o Shopping Via Parque vai funcionar com o seguinte horário: no dia 24, as lojas, quiosques e alimentação vão abrir das 10h às 18h e no dia 31, as lojas, quiosques e alimentação vão abrir das 10h às 16h. Nos dias 25 e 1, as lojas e quiosques estarão fechados e a alimentação poderá funcionar de 12h às 21h de forma facultativa.



No dia 24, as lojas do Recreio Shopping vão abrir de 09h às 18h, já no dia 31, o horário será de 10h às 16h. Nos dias 25 e 1, vai funcionar somente a área de alimentação, de forma facultativa, das 11h às 22h. O Passeio Shopping vai funcionar no dia 24, das 9h às 18h, no dia 31 das 9h às 16h e permanecerá fechado nos dias 25 e 1.

O Barra Shopping e o New York City Center vão abrir as lojas das 9h às 18h, no dia 24, e das 10h às 16h, no dia 31. Nos dias 25 e 1 a alimentação e drogarias funcionam, de forma facultativa, das 12h às 23h, mas as lojas permanecem fechadas.





Zona Norte

No Shopping Boulevard, lojas funcionam das 9h às 18h, no dia 24, e das 10h às 16h, no dia 31. Nos dias 25 e 1, somente a alimentação vai funcionar de forma facultativa. Os Shoppings Madureira, Nova América e Nova Iguaçu, seguirão o mesmo horário.



O Norte Shopping e o Shopping Tijuca, abrirão as lojas das 9h às 18h, no dia 24, e das 10h às 16h, no dia 31. Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, as lojas permanecerão fechadas e a alimentação poderá abrir de forma facultativa das 10h às 22h.

Zona Sul

Na Zona Sul, o Botafogo Praia Shopping abrirá das 9h às 18h, no dia 24, e das 10h às 16h, no dia 31. Nos dias 25 e 1, somente a alimentação vai funcionar de forma facultativa. Já o Shopping Leblon, funcionará das 10h às 18h, no dia 24 e das 10h às 16h, no dia 31. Nos feriados, dos dias 25 e 1, somente a alimentação poderá funcionar de forma opcional.