Rio – Um dos seis presos na operação entre o Ministério Público e a Polícia Civil, o empresário Rafael Alves, 42 anos, é apontado pelo MP como chefe de um esquema de corrupção na Prefeitura do Rio, conhecido como "QG da Propina"

A influência dele era tão grande, que na decisão judicial que culminou com as prisões, assinada pela desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, menciona que o prefeito afastado Marcelo Crivella tinha 'subserviência assustadora' a Alves.

Alves não tinha nenhum cargo oficial na Prefeitura do Rio, mas o poder dele era tão grande que todas as empresas por ele indicada recebiam pagamentos com prioridade. Mesmo se elas não se enquadrassem nos requisitos impostos por lei.

A investigação tem também uma conversa entre o marqueteiro Marcello Faulhaber e o empresário Rafael Alves sobre uma visita ao empresário conhecido por denúncias de corrupção, Arthur Soares, o Rei Arthur, em Miami. Rafael diz que "ele (Arthur) é o rei" e que "vai ser o príncipe".

ASPIRAÇÕES POLÍTICAS

Para entender a relação entre Crivella e Alves é preciso voltar no tempo. Na verdade, o interesse da família Alves com a política vem desde o pai, Aldano Alves, que tinha o costume de patrocinar programas com debates políticos nos anos 1990.

O ano é 2012, o empresário Rafael Alves foi doador de campanha do então PRB, hoje Republicanos. Nas eleições de 2012 e 2014, tanto Crivella quanto o partido receberam R$ 745 mil de Rafael.

Em 2016, Rafael foi pré-candidato à prefeitura de Angra dos Reis. E, mesmo não estando como doador na campanha de 2016, Alves atuou como arrecadador de verbas tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Isso, segundo a delação premiada do doleiro Sérgio Mizrahy, preso na 'Operação Câmbio, Desligo', foi o suficiente para fazer com que Alves virasse um dos homens de confiança de Crivella.

VIDA PESSOAL

Na vida pessoal, Alves chamou a atenção das colunas sociais e páginas de famosos, em 2005, ao namorar por sete meses a atriz Carol Castro. Rafael é ex-marido de Shanna Garcia, filha do contraventor Waldomiro Garcia, o Maninho, assassinado em 2014. Ele também tem passagem pelo mundo do samba. Alves é ex-dirigente do Salgueiro, do Império Serrano e da Viradouro.

"A prisão se revela espalhafatosa e desnecessária. A defesa confia na pronta reparação desta violência jurídica", afirma João Francisco Neto, advogado de Rafael Alves.