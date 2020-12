Prefeito do Rio, Marcelo Crivella é preso. Na foto, Crivella deixa a Cidade da Polícia Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Natasha Amaral

Publicado 22/12/2020 21:04



Rio - A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio (MPRJ), que resultou na prisão do prefeito Marcelo Crivella e outros cinco envolvidos em um suposto "QG da Propina" na Prefeitura do Rio , mostra mensagens trocadas entre o empresário Rafael Alves e o marqueteiro Marcello Faulhaber e indica que Crivella sabia das tratativas de loteamento dos contratos da Prefeitura antes mesmo de sua eleição em 2016.

De acordo com o MPRJ, Rafael Alves fazia questão de deixar claro, desde antes das eleições, que seu apoio estava condicionado à promessa de enriquecimento futuro. "As claríssimas afirmações feitas por Rafael Alves mostram que a sua intenção ao "investir" na campanha eleitoral de Crivella era a futura obtenção de proveito econômico que pudesse derivar do uso da máquina pública da segunda maior cidade do país, bem como escancaram a prévia ciência e anuência do então candidato e atual prefeito Marcelo Crivella". Confira:



Conhecido em outras denúncias de corrupção, o empresário Arthur Soares, o Rei Arthur, é citado em uma das conversas entre Faulhaber e Alves. Nela, Rafael diz que "ele (Arthur) é o rei" e que "vai ser o príncipe". Já Faulhaber afirma que Arthur "vai investir mais" caso também participe da viagem até Miami para apresentá-los.



Ainda segundo o MPRJ, "as mensagens são extremamente claras e diretas, em especial aquelas que evidenciam a ciência de Marcelo Crivella" de tudo quanto ajustado pelo empresário e o marqueteiro. Ainda na mesma conversa, Rafael Alves faz questão de ressaltar que tudo deveria ser avisado à Crivella, o que conta com a imediata concordância de Faulhaber. A ciência do prefeito fica clara quando Alves encaminha uma selfie dentro de uma aeronave, no dia seguinte ao diálogo com Faulhaber. A foto conta com a seguinte legenda: Que Deus me ilumine", e Crivella responde: "Vai com Deus amigo!".

"O denunciado Marcello Faulhaber concorreu eficazmente para a consumação delitiva uma vez que, agindo de forma livre e consciente (...) acompanhou Rafael Alves até Miami para apresentá-lo a Arthur Soares, com quem mantinha amigável relacionamento. Sua deliberada colaboração foi, portanto, imprescindível para viabilizar as tratativas que redundaram na solicitação, oferecimento e efetivo pagamento de vantagens indevidas relacionadas ao futuro governo de Marcelo Crivella", destaca o MPRJ.