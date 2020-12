Homem improvisa prancha e remo para fugir de alagamento Twitter / Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 21:14 | Atualizado 22/12/2020 22:00

Rio - Um temporal que atingiu Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, nesta terça-feira, fez com que um morador da região desse um jeito para conseguir fugir de uma enchente que aconteceu na Rua Coronel Carvalho, no Centro. Ele, que não teve o nome divulgado, improvisou uma prancha e um remo, formando uma espécie de stand up paddle, para ir para longe de um alagamento. Até o momento, não houve registro de mortos ou feridos.

Publicidade

De acordo com a Defesa Civil, choveu 95mm de água em um período de quatro horas. A orientação do órgão é que a população evite o contato com a água e fique atenta aos SMSs enviados para quem vive em áreas de risco.

O morador que receber um aviso de evacuação deve procurar um ponto de apoio. Para receber os alertas, é preciso mandar um SMS para o número 40199, informando o CEP da residência.

Publicidade

Carro arrastado em Paraty

Ainda esta terça-feira, uma forte chuva atingiu a cidade de Paraty, que também faz parte da Costa Verde do Rio. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver uma enxurrada arrastando um veículo no bairro Patrimônio. De acordo com as primeiras informações, o motorista do carro conseguiu sair do interior do mesmo e passa bem.

Publicidade

Paraty



Chuva torrencial em Trindade. Sem informações do estado de saúde do condutor do carro levado pela correnteza. pic.twitter.com/RtySCniWjc — Informe Legal - Rio de Janeiro (@legal_rj) December 22, 2020

A Defesa Civil de Paraty informou que durante todo o dia atendeu diversas ocorrências na cidade como alagamentos, quedas de árvores em vias públicas.