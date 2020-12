Presos foram identificados como Matheus Barros Reis, Anderson Ataide de Jesus e Rafael da Silva de Oliveira Divulgação/ Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 08:08 | Atualizado 23/12/2020 10:54

Rio - Três criminosos das comunidades da Maré e da Penha, na Zona Norte do Rio, que integravam uma quadrilha de roubo de carga e atuavam na região da Leopoldina, também na Zona Norte, foram presos nesta terça-feira antes de cometerem mais um assalto. As prisões foram executadas por policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso), da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da Subsecretaria de Inteligência, com apoio de policiais militares do 16ª BPM e da CPP (Coordenadoria de Polícia Pacificadora).

Os suspeitos foram identificados como Matheus Barros Reis, Anderson Ataide de Jesus e Rafael da Silva de Oliveira. Segundo a Polícia Civil, o grupo foi preso antes roubar um carregamento de aparelhos de telefone celular, no bairro Olaria. Os policiais localizaram dois carros em atividades suspeitas seguindo um veículo com carregamento de telefones celulares e prenderam os homens, após levantamento de informações do setor de inteligência da 21ª DP.

Policiais apreenderam armas e munição com suspeitos de integrar quadrilha de roubo de carga na Zona Norte do Rio Divulgação

Ao serem abordados, Matheus Barros Reis, um dos motoristas, tentou fugir, foi seguido e preso. O suspeito havia deixado seu celular no caminho (no intuito de impedir o acesso ao seu conteúdo), que foi encontrado na rua com a tela quebrada. No automóvel em que dirigia, os agentes encontraram um simulacro de pistola. Após consulta, verificaram que o carro foi roubado, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Ainda durante a ação, os policiais abordaram o outro veículo. Os criminosos chegaram a atirar nos agentes para evitar a prisão. Segundo a polícia, os suspeitos desceram do carro e fugiram a pé pela região, mas foram presos. Ainda de acordo com a Polícia Civil, Rafael da Silva Oliveira tentou se esconder em uma casa, mas sem sucesso. Com eles foi encontrada uma pistola com numeração raspada. De acordo com os agentes, Anderson Ataide já foi foi preso duas vezes pelos crimes de roubo e receptação, além de responder por inquérito militar pela prática de roubo.

Segundo as investigações, Rafael da Silva possui 13 anotações de quando era adolescente por atos infracionais análogos a crimes patrimoniais. Os três foram encaminhados para a 21ª DP e autuados por tentativa de roubo e, um deles, também por receptação.



Policiais evitam mais um roubo de carga

No mesmo dia, os mesmos policiais conseguiram evitar mais um roubo de carga de telefones celulares em Ramos, também na Zona Norte. Na ação, dois suspeitos resistiram à prisão, segundo a polícia, e foram baleados e morreram. Os agentes apreenderam uma pistola, um revólver e um aparelho que bloqueia rastreadores de sinal, utilizado em roubos de carga. A investigação das mortes foi direcionada para a Delegacia de Homicídios da Capital.