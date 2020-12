Celular Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 08:41

Rio - Vinte pessoas foram presas e 156 celulares foram recuperados, nesta terça-feira, durante a Operação 180 realizada contra receptadores de telefones por agentes de 19 delegacias do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB). A ação aconteceu em diversos locais da Baixada Fluminense e teve como objetivo apreender aparelhos roubados ou furtados, levantar informações de locais em que acontecem comercialização ilícita dos equipamentos e prisões em flagrante de envolvidos nesta prática criminosa.



Segundo o diretor do Departamento-Geral de Polícia da Baixada, o delegado Giniton Lages, os celulares são visados pelos criminosos por conta do seu valor e facilidade de comercialização no mercado. De acordo com ele, a operação identificou receptadores, que foram presos pelos crimes de receptação. Além disso, a ação possibilitou a recuperação dos aparelhos, que serão devolvidos às vítimas que registraram ocorrência em relação ao furto ou roubo.



"Essas ações podem impactar o combate ao crime de furto e roubo e prevenir a receptação de aparelhos de telefone celular", disse o delegado Giniton Lages.