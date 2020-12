Prefeito eleito de Conceição de Macabu morre de covid-19 Reprodução / Facebook

Publicado 23/12/2020 08:54

Rio - O prefeito eleito de Conceição de Macabu, no Norte Fluminense, Dr. José Castro morreu nesta segunda-feira, ao 70 anos, vítima de covid-19. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em Macaé.

A informação foi confirmada pelo diretório estadual do Partido Social Democrático (PSD), do qual Castro era filiado. Segundo a nota, o prefeito eleito tinha comorbidades, e por conta da covid-19 sofreu complicações de saúde. "Chegou a passar por uma cirurgia onde retirou o stent que tinha desde 2018, quando sofreu um infarto, e colocou ponte de safena. A pressão arterial também não estava boa", informaram em nota.

No dia 11 de dezembro, Castro publicou em suas redes sociais que iria precisar se cuidar por conta do coronavírus. "Nós médicos também somos seres humanos. Agora chegou a minha vez de ser cuidado do Covid-19. Nos próximos dias ficarei alocado em um leito de UTI, devido minha idade e os fatores de risco que tenho. Por aqui estou sendo assistido por excelentes colegas de profissão".

O atual prefeito do município, Cláudio Linhares, decretou, nesta terça-feira, luto por três dias na cidade. Com a morte de Dr. José Castro, a prefeitura será assumida, em 1º de janeiro de 2021, pelo vice-prefeito eleito Valmir Lessa.