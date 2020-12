Subtenente do Corpo de Bombeiros morreu eletrocutado na Taquara Reprodução / Google Street View

Publicado 23/12/2020 10:07 | Atualizado 23/12/2020 10:11

Rio - Um subtenente do Corpo de Bombeiros morreu eletrocutado, no início da noite desta terça-feira, na Estrada do Pau da Fome, próximo a Furnas Centrais, na Taquara, Zona Oeste do Rio.

De acordo com as primeiras informações, o oficial Nilson Teixeira, de 52 anos, tentou retirar fios de um poste que estavam caídos na rua, quando recebeu a descarga elétrica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Jacarepaguá foi acionado às 18h12, mas a vítima morreu no local.

Policiais militares do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados para a ocorrência. No local, os agentes encontraram a vítima caída no chão.