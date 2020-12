Praia do Arpoador em meio à pandemia do coronavírus Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 15:08 | Atualizado 23/12/2020 15:10

Rio - Após ficar uma semana em alta nos níveis de mortes pelo coronavírus, o Rio de Janeiro conseguiu, nesta quarta-feira, ficar em estabilidade. Até esta terça-feira (22), o estado havia registrado 24.594 óbitos pela doença, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, novos 3.794 casos foram contabilizados.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro - 157.693



Niterói - 22.141



São Gonçalo - 17.782



Duque de Caxias - 12.858



Belford Roxo - 12.650



Macaé - 12.229



Volta Redonda - 11.570



Teresópolis - 11.447



Campos dos Goytacazes - 11.124



Nova Iguaçu - 9.384



Angra dos Reis - 7.806



Nova Friburgo - 6.190



Itaboraí - 5.397



Barra Mansa - 5.330



Magé - 5.244



Marica - 5.026



São João de Meriti - 4.858



Cabo Frio - 4.460



Três Rios - 4.218



Itaperuna - 4.199



Resende - 4.071



Petrópolis - 3.756



Rio das Ostras - 3.489



Itaguaí - 3.177



Queimados - 3.090



Rio Bonito - 2.802



Guapimirim - 2.801



Araruama - 2.173



Mesquita - 2.062



Nilópolis - 2.034



São João da Barra - 1.880



Barra do Piraí - 1.813



Casimiro de Abreu - 1.735



São Pedro da Aldeia - 1.679



Santo Antônio de Pádua - 1.615



Paraíba do Sul - 1.567



Piraí - 1.536



Saquarema - 1.490



Mangaratiba - 1.465



Iguaba Grande - 1.423



Tanguá - 1.354



Varre-Sai - 1.238



Porciúncula - 1.198



Paracambi - 1.173



Armação dos Búzios - 1.161



Vassouras - 1.147



Paraty - 1.132



Seropédica - 1.110



Valença - 1.096



Conceição de Macabu - 1.093



Bom Jesus do Itabapoana - 1.041



São José do Vale do Rio Preto -



1.032



Cachoeiras de Macacu - 962



Pinheiral - 941



Sapucaia - 925



Quissamã - 918



São Francisco de Itabapoana - 890



Cantagalo - 860



Cordeiro - 831



Miracema - 828



Carapebus - 814



Natividade - 772



Itaocara - 750



Mendes - 692



Japeri - 671



Miguel Pereira - 661



Porto Real - 615



Carmo - 610



Cardoso Moreira - 577



Rio Claro - 568



Engenheiro Paulo de Frontin - 548



Itatiaia - 527



Silva Jardim - 494



Laje do Muriaé - 399



Italva - 375



Paty do Alferes - 372



Bom Jardim - 353



Sumidouro - 343



Cambuci - 341



Arraial do Cabo - 336



São Fidélis - 330



Areal - 322



Quatis - 257



Aperibé - 238



Macuco - 215



São José de Ubá - 207



Comendador Levy Gasparian - 177



Santa Maria Madalena - 167



Trajano de Moraes - 164



São Sebastião do Alto - 149



Duas Barras - 96



Rio das Flores - 35

As 24.594 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:

Rio de Janeiro - 14.380



São Gonçalo - 954



Duque de Caxias - 888



Nova Iguaçu - 819



Niterói - 665



São João de Meriti - 572



Campos dos Goytacazes - 522



Belford Roxo - 369



Petrópolis - 318



Magé - 286



Itaboraí - 281



Volta Redonda - 263



Nilópolis - 249



Angra dos Reis - 241



Teresópolis - 241



Mesquita - 215



Cabo Frio - 213



Macaé - 212



Nova Friburgo - 200



Barra Mansa - 199



Marica - 168



Itaguaí - 160



Resende - 154



Rio das Ostras - 115



Saquarema - 99



Itaperuna - 97



Queimados - 91



Araruama - 88



Guapimirim - 87



Três Rios - 86



Barra do Piraí - 85



Seropédica - 85



Rio Bonito - 80



São Pedro da Aldeia - 71



Tanguá - 52



Japeri - 46



Mangaratiba - 46



Casimiro de Abreu - 44



Iguaba Grande - 44



Paracambi - 43



Cachoeiras de Macacu - 42



Paraty - 40



Itaocara - 38



Sapucaia - 36



São Fidélis - 35



Porciúncula - 34



Valença - 31



Quissamã - 28



Vassouras - 28



Santo Antônio de Pádua - 27



Paraíba do Sul - 26



Porto Real - 24



Rio Claro - 24



Bom Jesus do Itabapoana - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Pinheiral - 22



Armação dos Búzios - 21



Miguel Pereira - 20



São José do Vale do Rio Preto - 20



Piraí - 16



Conceição de Macabu - 15



Sumidouro - 15



Itatiaia - 14



Italva - 12



São João da Barra - 12



Areal - 10



Arraial do Cabo - 9



Silva Jardim - 9



Engenheiro Paulo de Frontin - 8



Aperibé - 7



Cambuci - 7



Natividade - 7



Paty do Alferes - 7



São Sebastião do Alto - 6



Bom Jardim - 5



Carapebus - 5



Carmo - 5



Comendador Levy Gasparian - 5



Duas Barras - 5



Miracema - 5



Rio das Flores - 5



Santa Maria Madalena - 5



São José de Ubá - 5



Cantagalo - 4



Cardoso Moreira - 4



Macuco - 3



Mendes - 3



Quatis - 3



Varre-Sai - 3



Cordeiro - 2



Laje do Muriaé - 2



Trajano de Moraes - 1

Taxa de ocupação em leitos de UTI

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que, até esta terça-feira, a taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 na rede SUS - que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais - no município é de 92%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 85%.

Além disso, informa que a rede municipal possui 923 leitos para Covid-19. Deste total, 293 são leitos de UTI.

Hospitalizações

Nas unidades da rede municipal, há 668 pacientes internados, sendo 288 em UTI. A rede SUS na capital tem 1.474 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 644 em UTI.



No momento, 318 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 175 para leitos de UTI covid.