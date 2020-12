Por LUANA BENEDITO

Publicado 23/12/2020 15:56

Rio - O prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), teria interferido no resultado do Carnaval de 2018 a pedido do Rafael Alves, segundo a denúncia do Ministério Público (MPRJ), que apura o suposto esquema de corrupção no Executivo do Município, conhecido como “QG da Propina” e ocasionou a prisão do político nesta terça-feira . Naquele ano, as escolas Grande Rio e Império Serrano foram rebaixadas, mas permaneceram no Grupo Especial.Mesmo alheio à folia da Marquês de Sapucaí durante seu mandato, Crivella, de acordo com os promotores, por influência direta de Rafael Alves, escreveu uma carta endereçada à Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) em que manifestava textualmente que não se oporia a expedição de convite às duas agremiações, para que participassem do desfile do grupo especial do ano seguinte.