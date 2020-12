Por O Dia

24/12/2020

A comemoração de Natal não está completa se não ouvirmos a famosa canção natalina Jingle Bells. E que tal se for pelas mãos de jovens musicistas da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca — Santa Cruz? Melhor ainda, não? Então aproveite que hoje eles lançam uma versão especial da canção no YouTube. A gravação aconteceu no Palacete Princesa Isabel, em Santa Cruz, seguindo todos os protocolos sanitários e sem público. Ao todo, são mais de 30 alunos de escolas da rede municipal do Rio, que fazem parte da equipe musical.

Os integrantes são meninos e meninas, com idades de 8 a 17 anos, moradores da região de Santa Cruz e Sepetiba. O grupo é patrocinado pela siderúrgica Ternium e pela Techint Engenharia e Construção. A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca — Santa Cruz nasceu no ano passado e fez seu concerto de estreia com a participação do cantor Toquinho.

"O apoio à orquestra é de grande importância para esses jovens que encontram ali uma alternativa profissional e uma oportunidade para desenvolver seus talentos, além de assegurar uma renda complementar para as famílias e de manter o vínculo destes estudantes com a escola num ano tão desafiador", afirma a Gerente de Relações com a Comunidade da siderúrgica Ternium, Fernanda Candeias.

O Programa Orquestra nas Escolas em Santa Cruz oferece aulas de instrumentos musicais a 600 estudantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal, em quatro unidades de Santa Cruz e Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. O programa é um projeto do Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Ternium. Além de aulas de música para os estudantes, cerca de 50 alunos compõem a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca Santa Cruz e possuem um regime diferenciado, permitindo a participação nos ensaios e conciliando com a atividade escolar. Além da doação de instrumentos, o projeto prevê ajuda de custo mensal de R$ 200 para cada participante da Orquestra.

Para conferir o clipe de Natal deste ano, basta acessar o link https://youtu.be/yAwF4qvbU0Y.