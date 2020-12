Por O Dia

Publicado 23/12/2020 16:56 | Atualizado 23/12/2020 17:15

Rio - A desembargadora Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), Rosa Helena Pena Macedo Guita, determinou nesta quarta-feira, que antes de soltar o prefeito afastado Marcelo Crivella (PRB) – preso em uma operação do Ministério Público (MPRJ) e da Polícia Civil sob a acusação de desvio de dinheiro público no "QG da Propina" - seja feita verificação e busca e apreensão na residência do denunciado.