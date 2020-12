Por O Dia

Publicado 24/12/2020 00:00

E a pandemia não parou as produções cinematográficas, que estão à todo vapor para colocar seus filmes nas casas dos espectadores, claro tomando todos os cuidados. Uma dessas obras é a trama de Uma Aventura de Natal, que foi lançado ontem no do grupo O Arteiro, no YouTube. O elenco é todo formado por moradores da Zona Oeste do Rio, entre eles Jacarepaguá e Bangu.

A história, dirigida por Jailton Maia e Lucas Azevedo, da MP Produções e Cia Expressart, fala sobre as aventuras e desafios enfrentados pelo grupo de amigos chamado 'Os Conectados'. Eugênio ou Gênio é vivido por Dudu Anulino, de 11 anos, morador de Jacarepaguá. O menino desenvolve uma história natalina ao lado dos companheiros Bebel (Ana Mel Medeiros), Duende Rosette Crespim (Daiana Martins), JJ (Breno Freire), Dora (Anne Costa), Sofi (Ana Liz Eufrasia) e Tuti (Aimeé Terra). Jailton, inclusive, está no elenco, interpretando o vilão Senhor Morcedo.

Esse timaço tem a missão de ajudar a salvar o Natal de todas as crianças. Os Conectados são jovens do bem e animados, cada um com características marcantes. Em comum, eles possuem o desejo de viver aventuras e buscar a verdade por trás de fatos estranhos, e praticamente inexplicáveis, que acontecem perto do Natal. Imagem? E se as cartas não fossem entregues ao Papai Noel? Como seria o Natal das crianças?

"Adorei fazer parte desse lindo projeto. Juntei duas coisas que adoro: Natal e atuar. Sou muito grato por esta oportunidade que a equipe me deu. As gravações foram intensas e muito divertidas. Quando a gente se diverte, tudo fica muito melhor. Espero que todos curtam a mensagem do filme", disse Dudu.

Quem também se destacou no elenco foi Ana Mel, que tem o talento no sangue: ela é prima do cantor MC Duduzinho. Ela dá vida à Bebel, uma menina muito esperta e a mais agitada da turma. Tagarela, sabe de tudo que acontece no condomínio. Sempre sabe de tudo mesmo, uma 'fofoqueirinha do bem' de plantão.

"Já fiz algumas peças, que foram incríveis. Mas atuar para o cinema, sendo elenco, é mais incrível ainda. Me senti muito feliz com esse convite. Amei a experiência e estou louca para filmar mais vezes", declarou ela.

Todas as filmagens foram feitas na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá, em lugares arejados e mantendo todo o determinado pela OMS, para não disseminação do novo coronavírus. A trama conquistou até famosos, entre eles o ex-trapalhão Dedé Santana, que gravou um vídeo indicando o filme para todo mundo.