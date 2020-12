Vagões do Metrô Rio lotados em meio à pandemia Divulgação / Márcio Rocche

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 17:44

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registrou, até esta quarta-feira, 414.344 casos confirmados e 24.773 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, mais 179 novas mortes foram contabilizadas, além de 2.975 casos. Há ainda 387 óbitos em investigação e 2.457 foram descartados. Entre os casos confirmados, 383.061 pacientes se recuperaram da doença.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 158.481



Niterói - 22.241



São Gonçalo - 17.835



Duque de Caxias - 12.894



Belford Roxo - 12.751



Macaé - 12.281



Volta Redonda - 11.779



Teresópolis - 11.690



Campos dos Goytacazes - 11.293



Nova Iguaçu - 9.411



Angra dos Reis - 7.835



Nova Friburgo - 6.289



Itaboraí - 5.408



Barra Mansa - 5.376



Magé - 5.252



Maricá - 5.080



São João de Meriti - 4.878



Cabo Frio - 4.524



Itaperuna - 4.259



Três Rios - 4.253



Resende - 4.080



Petrópolis - 3.766



Rio das Ostras - 3.524



Itaguaí - 3.181



Queimados - 3.090



Guapimirim - 2.869



Rio Bonito - 2.821



Araruama - 2.183



Mesquita - 2.069



Nilópolis - 2.048



São João da Barra - 1.909



Barra do Piraí - 1.823



Casimiro de Abreu - 1.757



São Pedro da Aldeia - 1.688



Santo Antônio de Pádua - 1.617



Paraíba do Sul - 1.576



Piraí - 1.543



Saquarema - 1.501



Mangaratiba - 1.465



Iguaba Grande - 1.448



Tanguá - 1.367



Varre-Sai - 1.239



Porciúncula - 1.227



Paracambi - 1.214



Armação dos Búzios - 1.208



Vassouras - 1.155



Valença - 1.138



Paraty - 1.133



Seropédica - 1.112



Conceição de Macabu - 1.096



Bom Jesus do Itabapoana - 1.065



São José do Vale do Rio Preto - 1.039



Cachoeiras de Macacu - 971



Pinheiral - 969



Sapucaia - 935



Quissamã - 920



Cordeiro - 906



São Francisco de Itabapoana - 890



Cantagalo - 867



Miracema - 842



Carapebus - 821



Natividade - 772



Itaocara - 758



Mendes - 692



Japeri - 672



Miguel Pereira - 663



Porto Real - 636



Carmo - 624



Cardoso Moreira - 579



Rio Claro - 571



Engenheiro Paulo de Frontin - 550



Itatiaia - 531



Silva Jardim - 494



Laje do Muriaé - 404



Italva - 375



Paty do Alferes - 374



Bom Jardim - 361



Cambuci - 343



Sumidouro - 343



Arraial do Cabo - 338



São Fidélis - 331



Areal - 322



Quatis - 258



Aperibé - 238



Macuco - 216



São José de Ubá - 207



Santa Maria Madalena - 179



Comendador Levy Gasparian - 177



Trajano de Moraes - 166



São Sebastião do Alto - 155



Duas Barras - 98



Rio das Flores - 35

As 24.773 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 14.397



São Gonçalo - 955



Duque de Caxias - 889



Nova Iguaçu - 822



Niterói - 786



São João de Meriti - 573



Campos dos Goytacazes - 522



Belford Roxo - 369



Petrópolis - 318



Magé - 287



Itaboraí - 281



Volta Redonda - 264



Nilópolis - 250



Teresópolis - 247



Angra dos Reis - 241



Mesquita - 216



Cabo Frio - 214



Macaé - 213



Barra Mansa - 201



Nova Friburgo - 201



Maricá - 169



Resende - 161



Itaguaí - 160



Rio das Ostras - 115



Saquarema - 99



Itaperuna - 98



Queimados - 91



Araruama - 88



Guapimirim - 87



Três Rios - 87



Barra do Piraí - 85



Seropédica - 85



Rio Bonito - 82



São Pedro da Aldeia - 72



Tanguá - 52



Japeri - 46



Mangaratiba - 46



Iguaba Grande - 45



Paracambi - 45



Casimiro de Abreu - 44



Cachoeiras de Macacu - 42



Paraty - 40



Itaocara - 38



Sapucaia - 36



São Fidélis - 35



Porciúncula - 34



Valença - 31



Quissamã - 28



Vassouras - 28



Santo Antônio de Pádua - 27



Paraíba do Sul - 26



Porto Real - 24



Rio Claro - 24



Bom Jesus do Itabapoana - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Pinheiral - 22



Armação dos Búzios - 21



Miguel Pereira - 20



São José do Vale do Rio Preto - 20



Conceição de Macabu - 16



Piraí - 16



Itatiaia - 15



Sumidouro - 15



Italva - 12



São João da Barra - 12



Areal - 10



Arraial do Cabo - 9



Engenheiro Paulo de Frontin - 9



Silva Jardim - 9



Paty do Alferes - 8



Aperibé - 7



Cambuci - 7



Natividade - 7



São Sebastião do Alto - 6



Bom Jardim - 5



Carapebus - 5



Carmo - 5



Comendador Levy Gasparian - 5



Duas Barras - 5



Miracema - 5



Rio das Flores - 5



Santa Maria Madalena - 5



São José de Ubá - 5



Cantagalo - 4



Cardoso Moreira - 4



Macuco - 3



Mendes - 3



Quatis - 3



Varre-Sai - 3



Cordeiro - 2



Laje do Muriaé - 2



Trajano de Moraes - 1

Taxa de ocupação em leitos de UTI

Além disso, informa que a rede municipal possui 923 leitos para Covid-19. Deste total, 293 são leitos de UTI.

Hospitalizações

Nas unidades da rede municipal, há 649 pacientes internados, sendo 277 em UTI. A rede SUS na capital tem 1.394 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 627 em UTI.

No momento, 227 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 125 para leitos de UTI Covid.