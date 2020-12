Réveillon 2019 na praia de Copacabana Alexandre Brum / Agência O Dia

Publicado 24/12/2020 08:55 | Atualizado 24/12/2020 09:00

Rio - A prefeitura do Rio determinou, nesta quarta-feira, novas medidas restritivas para evitar aglomerações no município no réveillon. Segundo o órgão, o objetivo é desestimular aglomerações na orla e preservar vidas, sem interromper as atividades econômicas". O prefeito em exercício do Rio vereador, Jorge Felippe (DEM), anunciou que Copacabana, na Zona Sul, será "fechado" a partir do dia 31 de dezembro, depois da reunião com o governador em exercício, Cláudio Castro

Segundo a prefeitura, a partir de 00h01 do dia 31 de dezembro, o estacionamento na orla e nas ruas no estorno do bairro serão bloqueados. A circulação do transporte público para o acesso a Copacabana e para a Barra da Tijuca, na Zona Oeste serão bloqueados a partir das 20h.



Também foi anunciado que haverá barreira de fiscalização nos limites do município para não permitir acesso de ônibus e vans de fretamento com destino à orla. Os quiosques poderão funcionar normalmente, desde que não haja venda de ingressos, shows, instrumentos sonoros e sem cercados.

"Temos que buscar, acima de tudo, a preservação da vida e da saúde, ninguém desconhece a gravidade do covid-19. Exige dos homens públicos, medidas austeras e, com certeza, vamos encontrar por parte da população a solidariedade, o empenho e a responsabilidade necessária para que possamos evitar o aumento do contágio na cidade", disse o prefeito em exercício, Jorge Felippe.