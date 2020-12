Por O Dia

Publicado 23/12/2020 15:37 | Atualizado 23/12/2020 16:09

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), se reuniu, na manhã desta quarta-feira, com o prefeito do Rio, também em exercício, Jorge Felippe (DEM). Durante o encontro, segundo informação divulgada pela TV Globo, Castro propôs ao prefeito da capital que Copacabana seja “fechada” apenas para moradores no Réveillon. O principal objetivo desta medida seria justamente evitar aglomerações por conta da pandemia da covid-19.Vale destacar que a proposta de Cláudio Castro passa também por uma articulação com o MetrôRio para encontrar uma solução para reduzir o público. As festas públicas em Copacabana já tinham sido canceladas pela Prefeitura por conta dos riscos da disseminação do vírus, assim como as festas em quiosques. Entretanto, os estabelecimentos estão autorizados a funcionar como vêm operando desde a reabertura, em julho, "com quantidade reduzida de mesas, distanciamento de 1,5m entre elas, e seguindo todos os protocolos de segurança e higiene", segundo a concessionária Orla Rio.