Acúmulo de água na Avenida Brasil, na manhã deste sábado Reprodução / Centro de Operações (COR)

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 07:51 | Atualizado 26/12/2020 12:25

Rio - Após a forte chuva desta sexta-feira, o município do Rio voltou ao estágio de mobilização às 6h15 deste sábado, devido à redução dos acumulados de chuva, segundo o Centro de Operações. O Alerta Rio informou que as imagens do Radar do Sumaré não detectam núcleos de chuva em seu raio de alcance, mas há previsão de pancadas de chuvas nos períodos da tarde e noite.

fotogaleria

Publicidade

O município estava em estágio de atenção desde 18h20 desta sexta-feira. O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

Ainda de acordo com o Centro de Operações, há acúmulo de água na Avenida Presidente Vargas, na altura da Candelária, sentido Central do Brasil; na Avenida Brasil, sentido Centro, na altura da Rodoviária; na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca, altura do Barra Point. Uma árvore caiu na ciclovia da Lagoa, na Avenida Epitácio Pessoa, altura do nº 1234 e na Estrada das Canoas, n° 3036, próximo ao Mirante das Canoas, em São Conrado.

Publicidade

Houve registro de dois deslizamentos, um na Estrada da Covanca, em Jacarepaguá e um na Rua Lívio Barreto, 368, no Tanque. Segundo o Corpo de Bombeiros, no deslizamento na Estrada da Covanca, houve uma vítima com ferimentos leves, que foi atendida no local e liberada.

Também foi registrado um afundamento de pista na Rua Frei Caneca, no Estácio, na altura da Rua Professor Lavaquiel Biosque. Duas faixas estão bloqueadas.

Publicidade

A Avenida Maracanã chegou a ser fechada nesta manhã por conta do transbordamento do Rio Maracanã, mas a água já escoou e a via foi liberada.

O Centro de Operações ainda informou que até o momento, foram acionadas 38 sirenes em 24 comunidades com áreas de alto risco geológico.



Publicidade

A Defesa Civil Estadual (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) seguem mobilizados, neste sábado. A corporação realizou 70 atendimentos relacionados às chuvas nas últimas 24 horas.



Em nota, a Sedec-RJ informou que está em contato permanente com as autoridades municipais e à disposição em caso de necessidade. Os agentes seguem monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos do território fluminense, enviando alertas para as regiões em caso de riscos hidrológicos e geológicos e dando suporte quando as ocorrências extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal.

Fortes chuvas

Publicidade

Na noite desta sexta-feira, a Avenida Niemeyer, na Zona Sul foi fechada nos dois sentidos de forma preventiva pela Prefeitura do Rio, por volta das 19h30. Às 23h33, o Centro de Operações informou que a via foi reaberta. A Niemeyer ficou interditada ao tráfego por nove meses por conta de um deslizamento que deixou duas pessoas mortas no ano passada e foi reaberta em março deste ano.

Em locais como Alto da Boa Vista, Tijuca, Muda, Grajaú, Saúde, Penha, São Cristóvão, Anchieta, Bangu, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Urca, Jardim Botânico registraram forte chuva. A Rua Jardim Botânico chegou a ser fechada, mas liberada ainda ao longo da noite.

Publicidade

Niterói

Em outros pontos da Região Metropolitana, como Niterói também houve registro de forte chuva. Em imagens divulgadas nas redes sociais, carros ficaram quase submersos, com água até o teto, no bairro de Barreto. Em bairros como Pendotiba e Santa Rosa, ruas também ficaram alagadas.

Publicidade

Em Niterói, carro fica quase submerso por causa da forte chuva Reprodução / Redes Socias

Confira a previsão para os próximos dias:

Publicidade

Domingo: Ventos em médios e altos níveis da atmosfera irão influenciar o tempo na cidade, causando pancadas de chuva moderada durante a tarde.

Máxima: 33ºC / Mínima: 20ºC

Publicidade

Segunda-feira: Tempo permanecerá instável no município do Rio, com predomínio de céu nublado e pancadas de chuva isoladas durante a manhã e tarde.

Máxima: 32ºC / Mínima: 22ºC

Publicidade

Terça-feira: Tempo permanecerá parcialmente nublado a nublado, com ventos fracos a moderado. Com predomínio de pancadas de chuvas durante a tarde.

Máxima: 34ºC/ Mínima: 21ºC

Publicidade

Quarta-feira: Tempo permanecerá parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas a tarde.

Máxima: 37ºC / Mínima: 21ºC

Publicidade