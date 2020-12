O corpo da Juíza Viviane Arronenzi foi cremado neste sábado no Cemitério da Penitência, no Caju. Parentes e amigos compareceram à cerimônia. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por LUANA BENEDITO

Publicado 26/12/2020 11:39 | Atualizado 26/12/2020 11:52

Rio - Sob forte emoção e palmas, o corpo da juíza Viviane Arronenzi, 45 anos, morta pelo ex-marido Paulo Arronenzi, 52 anos, na véspera de Natal , foi cremado na manhã deste sábado. A cerimônia realizada no Cemitério da Penitência, Caju, Zona Norte do Rio, foi reservada aos familiares e amigos da magistrada. Aproximadamente 100 pessoas estiveram no local.

Instituições como Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), Supremo Tribunal Federal (STF), Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Associação dos Magistrados do Estado do Rio (Amaerj) e Associação dos Magistrados do Brasileiros (AMB) enviaram coroas de flores ao cerimonial. Instituições como Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), Supremo Tribunal Federal (STF), Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Associação dos Magistrados do Estado do Rio (Amaerj) e Associação dos Magistrados do Brasileiros (AMB) enviaram coroas de flores ao cerimonial.

