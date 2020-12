Aglomeração na orla pode levar a aumento de casos de covid e colapso nos hospitais. Até sexta, o estado registrava mais de 24 mil mortes pela doença Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 15:52 | Atualizado 26/12/2020 17:15





Na última quarta-feira (23), Jorge Felippe já havia destacado que, além do bloqueio de Copacabana, a Prefeitura do Rio vai proibir o estacionamento de veículo na orla e ruas do entorno, o bloqueio do transporte público para acesso a Copacabana e a proibição de festas privadas tanto no calçadão quanto na areia.



Entretanto, vale ressaltar que os quiosques estão autorizados a funcionar como vêm operando desde a reabertura, ou seja, "com quantidade reduzida de mesas, distanciamento de 1,5 m entre elas, e seguindo todos os protocolos de segurança e higiene", segundo a concessionária Orla Rio.



O decreto, que contém todas as medidas restritivas para o Réveillon, será publicado no Diário Oficial desta próxima segunda-feira (28). Confira algumas determinações:



- A queima de fogos ficará proibida em toda a orla da cidade desde as 0h do dia 30 de dezembro até as 7h do dia 1º de janeiro. Nem mesmo a rede hoteleira poderá acionar fogos de artifício;

- O uso de equipamentos de som será proibido em toda a extensão da orla a partir da 0h do dia 31 até as 6h do dia 1º;

- O trabalho dos ambulantes também será restringido. A permanência de barraqueiro em ponto fixo, tanto na areia da praia quanto no calçadão, ficará proibida das 0h do dia 31 às 6h do dia 1º;

- Ônibus, micro-ônibus e vans de fretamento não poderão entrar na cidade do Rio de Janeiro a partir do primeiro minuto do dia até as 6h do dia 1º.