Detran reforça que os usuários sigam as orientações das autoridades sanitárias e guardem a distância de 1,5 m quando estiverem nas unidades. Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 09:15

Rio - O Detran-RJ vai retomar, neste segunda-feira, os serviços de emplacamento em todo o estado do Rio de Janeiro. As atividades estavam suspensas, desde o dia 7 de dezembro, para regularização do contrato com a empresa prestadora de serviço.