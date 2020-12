Tempo ficará fechado na semana Luciano Belford / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 08:42

Rio - A chuva que caiu nos últimos dias vai continuar na cidade pelos próximos dias. A intensidade no entanto será outra, de fraca a moderada e em pontos isolados. As temperaturas da semana vão ficar elevadas, com a máxima chegando aos 37ºC na quinta-feira, véspera do Réveillon.

De acordo com o sistema Alerta Rio, o tempo segue instável na cidade por causa de áreas de instabilidade que agem na Região Sudeste do país. Até sexta, o céu ficará de nublado a encoberto e os ventos estarão de fraco a moderado.

Publicidade

Estágio de Mobilização A cidade está em desde as 6h15 de sábado por causa do tempo . Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

Veja a previsão até sexta

Publicidade

SEGUNDA: Mínima: 20°C Máxima: 30°C

TERÇA: Mínima: 20°C Máxima: 32°C

QUARTA: Mínima: 20°C Máxima: 34°C

QUINTA: Mínima: 23°C Máxima: 37°C

SEXTA: Mínima: 20°C Máxima: 30°C