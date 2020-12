Por O Dia

Publicado 28/12/2020 22:13 | Atualizado 29/12/2020 15:04

Rio - Uma equipe do Lixo Zero da Comlurb esteve nesta segunda-feira (28) na Prefeitura de Magé para multar o prefeito Rafael Tubarão por despejo irregular de resíduos na porta do Inea , no bairro da Saúde, área central do Rio de Janeiro, no sábado (26). A ordem partiu do prefeito em exercício do Rio, Jorge Felippe (DEM). Somando todas as irregularidades cometidas, as infrações totalizam R$ 17.451,05.