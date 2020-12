Mais de 50 estações estão fechadas nos três corredores da cidade Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 10:11 | Atualizado 29/12/2020 10:46

Rio - O BRT informou que vai reabrir, até o início de fevereiro, sete das 52 estações que estão fechadas nos três corredores da cidade. Os terminais pararam de funcionar por vários motivos; falta de segurança, vandalismo e furto e incêndio são alguns deles.

Avenida Cesário de Melo, entre Campo Grande e Santa Cruz, no corredor Transoeste. Elas pararam de funcionar em maio de 2018. Das 52 estações fechadas, 20 estão no eixo da, entre, no corredor

Veja as estações que serão reabertas

4 de janeiro – Pinto Teles e Bosque Marapendi (Expresso)

8 de janeiro – Tanque (Expresso)

11 de janeiro – André Rocha

14 de janeiro – General Olímpio

25 de janeiro – Nova Barra

1º de fevereiro – Praça do Bandolim

As estações fechadas por vandalismo ou furto

TRANSOESTE: Riomar, General Olímpio, Cajueiros, Vendas de Varanda, Embrapa, Dom Bosco, Recanto das Garças, Guiomar Novaes, Nova Barra, Benvindo de Novaes, Guignard, Gelson Fonseca, Golfe Olímpico;



TRANSOLÍMPICA: Catedral do Recreio, Tapebuias, Outeiro Santo, Minha Praia, Olof Palme e Padre João Cribbin;



TRANSCARIOCA: Praça do Bandolim, Recanto das Palmeiras, André Rocha, Pinto Teles, Marambaia, Praça do Carmo, Ibiapina, Guaporé, Cardoso de Moraes, Olaria, Pedro Taques, Divina Providência e Arroio Pavuna.