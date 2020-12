Por Thalita Queiroz*

Publicado 29/12/2020 15:36 | Atualizado 29/12/2020 16:42

Rio - O corpo da idosa, de 87 anos, enterrado por engano no último domingo , foi recuperado pela família na noite desta segunda-feira e será cremado na manhã de quarta-feira, como desejava a idosa. De acordo com a neta de Maria Neuda, Roberta Corrêa, de 39 anos, sua avó pagou durante 10 anos para que fosse cremada. "Ela desde muito tempo dizia que quando morresse não queria dar trabalho para ninguém e tinha o desejo de ser cremada", diz a neta, que precisou ir à Justiça para desenterrar o corpo da avó.Ela conta que quando soube da troca dos corpos ficou muito assustada e chegou a pensar que sua avó poderia ainda estar viva. "Quando chegamos no Hospital Icaraí para reconhecer o corpo dela, vimos que era de um homem. O hospital não soube explicar o que estava acontecendo então começamos a nutrir uma esperança que ela pudesse estar viva. Quando descobrimos que ela já estava enterrada, meu mundo caiu", relembra Roberta.Maria Neuda foi enterrada no domingo, no Cemitério Parque da Paz, localizado em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, por uma outra família. Já o corpo do idoso de, de 68 anos, ficou no hospital e poderia ter sido cremado, já que esse era o desejo da idosa com quem teve o corpo trocado.A filha de Ulisses, Daiane Lessa Ribeiro, de 34 anos, conseguiu na Justiça a troca dos corpos. Por volta das 18h, o corpo de Maria Neuda foi desenterrado e retornou para a funerária. A idosa será cremada na quarta-feira e a cerimônia será no Parque da Colina, em Niterói, às 10h. O corpo de Ulisses foi enterrado na manhã desta terça-feira, no Cemitério Parque da Paz.