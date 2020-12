Prefeitura do Rio divulga informações sobre o Réveillon 2020 Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 19:16 | Atualizado 29/12/2020 19:31

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa), esclareceu as principais dúvidas sobre o funcionamento dos estabelecimentos na cidade para as festividades de final de ano. Somente estabelecimentos com atividades já previstas no seu alvará poderão realizar eventos. Estes terão que seguir todos os protocolos e regras já estabelecidas pela Prefeitura.

O superintendente de educação da Vigilância Sanitária do Município do Rio de Janeiro, Flávio Graça, alertou que os grandes eventos não estão permitidos. Além disso, o Ivisa destacou que haverá fiscalizações na virada do ano e, caso sejam constatadas irregularidades, os estabelecimentos poderão ser multados em R$ 15 mil. Os organizadores de eventos que não tiverem autorização para produzir eventos serão convocados a comparecer à sede da Vigilância Sanitária para maiores esclarecimentos.

Conforme divulgado na última segunda-feira (28) , durante a coletiva de imprensa com a Prefeitura do Rio, os quiosques têm permissão para ficarem abertos para a venda de bebidas e lanches, mas não poderão promover eventos com cercadinhos e cobrança de ingressos.

De acordo com o Decreto 48322/20, está suspensa a concessão de autorizações e licenças pelos órgãos municipais para a realização de quaisquer eventos de entretenimento e lazer com presença de público na cidade. A medida vale até as 6h do dia 1 de janeiro de 2021.