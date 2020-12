Crivella (de costas) é abraçado por familiares e aliados políticos REPRODUÇÃO FACEBOOK

Rio - O prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), participou no início da tarde desta quarta-feira (30) do velório da mãe, Eris Bezerra Crivella, que faleceu na segunda-feira, aos 85 anos . O enterro aconteceu na pequena cidade de Simão Pereira, em Minas Gerais, e contou com familiares, amigos, e apoiadores políticos. Eris era irmã de Edir Macedo, tio de Crivella e fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus.

Por estar desde o último dia 23 em prisão domiciliar, Crivella voltou do enterro em um veículo da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Em sua primeira aparição desde a prisão, às vésperas do Natal, o prefeito pôde reencontrar parentes e aliados políticos, como Benedito Alves (Republicanos), suplente na Câmara Federal, e Otoni de Paula (PSC), deputado federal. Nas redes sociais, Otoni homenageou Crivella e disse que "amigos somem quando o vento é contrário".

"Acabei de sair do sepultamento de dona Eris Bezerra Crivella, mamãe do prefeito Marcelo Crivella. Fui levar meu abraço e minhas condolências nessa hora tão difícil. Infelizmente os "amigos" somem quando o vento é contrário", escreveu o parlamentar.

A autorização para que o prefeito pudesse deixar sua residência e acompanhar o velório foi dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na última segunda-feira (28), por meio da decisão do ministro Humberto Martins, presidente do STJ. Ele determinou que Crivella seja acompanhado por agentes policiais, como indica a Lei de Execuções Penais, e que deve estar de volta ao Rio até as 18h de quarta.