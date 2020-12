Prefeito do Rio com a mãe. Eris Bezerra Crivella faria 86 anos em fevereiro de 2021 Reprodução

Publicado 28/12/2020 10:35 | Atualizado 28/12/2020 11:28

Rio - Eris Bezerra Crivella, mãe do prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella, morreu na madrugada desta segunda-feira (28), em sua casa em Copacabana. Ela tinha 85 anos e era irmã do Bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O enterro está marcado para quarta-feira, no Cemitério do Caju. Filho único de dona Eris, Marcelo Crivella precisará de uma liminar da Justiça para comparecer ao enterro da mãe.



Mas antes de soltá-lo, a Justiça também determinou a busca e apreensão de telefones fixos, celulares, smarTVs, tablets e laptops na casa de Crivella , em um condomínio na Barra da Tijuca. Com a demora, o prefeito só deixou a prisão de Benfica no início da noite do dia 23.

Crivella é acusado de chefiar o "QG da Propina" na prefeitura do Município. Além dele, também foram presos o empresário Rafael Alves, homem forte do prefeito e apontado como operador do esquema, o delegado Fernando Moraes, o ex-tesoureiro Mauro Macedo e os empresários Adenor Gonçalves e Cristiano Stockler, da área de seguros.

Além de Crivella, Stockler também já deixou a cadeia. Ele teve habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no dia 24.

QG da Propina

A investigação teve como ponto de partida a delação premiada do doleiro Sérgio Mizrahy, preso na Operação Câmbio Desligo, um dos desdobramentos da Lava Jato fluminense, realizada em maio de 2018. Veio dele a expressão 'QG da Propina' para se referir ao esquema, que teria como operador Rafael Alves, homem forte da prefeitura apesar de não ter cargo oficial. Ele é irmão do ex-presidente da Riotur, Marcelo Alves, exonerado do cargo em março de 2020 a pedido dele próprio.