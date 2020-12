Dentre os nomes femininos, Sophia e Alice foram os mais escolhidos da década no estado. Já entre os masculinos, a preferência foi por Miguel e Arthur. Divulgação

Publicado 30/12/2020 16:53 | Atualizado 30/12/2020 17:23

Rio - Nada de Enzo e Valentina. Segundo os cartórios do Rio de Janeiro, Miguel (32.148 registros) e Arthur (31.740) foram os nomes mais escolhidos no estado para registro de nascimento na última década (2010 - 2020). Entre as meninas, o nome Sophia foi o mais escolhido pelos pais nos últimos 10 anos. O ranking geral mostra ainda que nome composto não está entre os preferidos já que Maria Eduarda é o único, no 10º lugar (15.559).



No capital, Arthur (12.097) e Miguel (12.025) ocuparam o primeiro e segundo lugares no ranking de nomes escolhidos na última década. Além desses, também tiveram mais de 5 mil registros os nomes Bernardo (9.294), Davi (7.951) e Gabriel (6.798).

Já na escolha dos nomes femininos, além de Alice (7.955), em primeiro lugar, estão Sophia (6.768), Laura (6.545), Valentina (5.718) e Julia (4.500). Nesta classificação, apenas dois nomes compostos integram o top 10: Maria Eduarda (5.556), na quinta colocação, e Maria Luiza (3.860), no nono lugar.



O levantamento de 2010 a 2020, realizado por meio da Central Nacional de Informações do Registro Civil, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil), reuniu dados de todos os 172 Cartórios de Registro Civil do estado do Rio de Janeiro, que formaram uma base de mais de 1,7 milhão de registros realizados na última década. Os dados completos estão no link https://www.registrocivil.org.br.



Ranking 2020



Os nomes mais registrados em 2020 no município do Rio é liderado por Arthur, com 962 registros, e Miguel, com 908. Théo, 883, Bernardo, 821, e Heitor, 819, seguem a lista dos cinco mais populares.



Já entre os nomes femininos, a liderança neste ano é de Laura, com 804 registros, sendo Maria Luiza (381), na 7º colocação, e Maria Eduarda (365), na 10ª colocação, os únicos nomes compostos do top 10. Assim como no ranking da década, nomes como Alice, 727, e Valentina, 448, aparecem bem colocados.



Em âmbito nacional, o Brasil tem Miguel, com 27.371, e Arthur, com 26.459, nas primeiras posições, seguidos por Heitor (23.322), Helena (22.166) e Alice (20.118) no top 5. Na lista de nomes masculinos, João Miguel é o único composto, com 12.746 registros, ocupando apenas a 10ª colocação. Já entre os 10 nomes femininos preferidos, além de Helena e Alice, estão Laura (17.572), Valentina (12.653) e Heloisa (12.077). A lista mostra, ainda, três nomes compostos: Maria Clara (10.121), Maria Julia (10.023) e Maria Eduarda (9.856).

Os mais famosos da década no Brasil

Nos últimos 10 anos, no ranking do Brasil, Miguel, com 321.644, e Arthur, com 287.886, foram os nomes mais escolhidos da década. A popularidade do período também foi por nomes simples, com apenas dois compostos entre os 10 mais: na quinta colocação, Maria Eduarda (214.250), o nome feminino mais registrado, e na oitava, Pedro Henrique (154.232), que ocupa o sexto lugar da lista masculina. Outros nomes que aparecem no top 10 geral são Davi (248.066), Gabriel (223.899), Alice (193.788), Heitor (154.237), Laura (153.557) e Sophia (147.579).





Ranking do município do Rio dos 10 nomes mais registrados na década:



ARTHUR - 12.097

MIGUEL - 12.025

BERNARDO - 9.294

ALICE - 7.955

DAVI - 7.951

GABRIEL - 6.798

SOPHIA - 6.768

LAURA - 6.545

VALENTINA - 5.718



Nomes masculinos mais frequentes no município:

ARTHUR - 12.097

MIGUEL - 12.025

BERNARDO - 9.294

DAVI - 7.951

GABRIEL - 6.798

HEITOR - 5.702

LUCAS - 5.261

THEO - 5.176

PEDRO - 5.133

GUILHERME - 4.957



Nomes femininos mais frequentes no município:

ALICE - 7.955

SOPHIA - 6.768

LAURA - 6.545

VALENTINA - 5.718

MARIA EDUARDA - 5.556

JULIA - 4.500

HELENA - 4.259

MANUELA - 4.121

MARIA LUIZA - 3.860

MANUELLA - 3.769





Ranking do município do Rio dos 10 nomes mais frequentes em 2020:

ARTHUR - 962

MIGUEL - 908

THEO - 883

BERNARDO - 821

HEITOR - 819

LAURA - 804

ALICE - 727

GAEL - 704

HELENA - 680

GABRIEL - 632



Nomes masculinos mais frequentes no município do Rio em 2020:

ARTHUR - 962

MIGUEL - 908

THEO - 883

BERNARDO - 821

HEITOR - 819

GAEL - 704

GABRIEL - 632

DAVI - 630

PEDRO - 471

LUCAS - 444





Nomes femininos mais frequentes no município do Rio em 2020:

LAURA - 804

ALICE - 727

HELENA - 680

VALENTINA - 448

MANUELA - 435

SOPHIA - 410

MARIA LUIZA - 381

MAITE - 376

MANUELLA - 373

MARIA EDUARDA - 365



Ranking estadual dos 10 nomes mais registrados na década:

MIGUEL - 32.148

ARTHUR - 31.740

BERNARDO - 23.135

DAVI - 22.603

SOPHIA - 19.937

ALICE - 19.642

GABRIEL - 17.469

HEITOR - 16.792

LAURA - 16.562

MARIA EDUARDA - 15.559



Nome masculinos mais escolhidos no estado na última década:

MIGUEL - 32.148

ARTHUR - 31.740

BERNARDO - 23.135

DAVI - 22.603

GABRIEL - 17.469

HEITOR - 16.792

THEO - 12.873

LUCAS - 12.509

PEDRO - 12.402

SAMUEL - 11.868





Nome femininos mais escolhidos no estado na última década:

SOPHIA - 19.937

ALICE - 19.642

LAURA - 16.562

MARIA EDUARDA - 15.559

VALENTINA - 13.735

HELENA - 11.735

JULIA - 10.944

MARIA LUIZA - 9.823

ISABELLA - 9.459

MANUELLA - 9.269



Ranking dos 10 nomes mais escolhidos no estado do Rio em 2020:

ARTHUR - 2.698

THEO - 2.653

HEITOR - 2.537

MIGUEL - 2.452

LAURA - 2.147

GAEL - 2.124

BERNARDO - 2.088

HELENA - 1.996

ALICE - 1.883

DAVI - 1.689



Nomes masculinos mais escolhido no estado do Rio em 2020:

ARTHUR - 2.698

THEO - 2.653

HEITOR - 2.537

MIGUEL - 2.452

GAEL - 2.124

BERNARDO - 2.088

DAVI - 1.689

GABRIEL - 1.627

SAMUEL - 1.177

PEDRO - 1.176





Nomes femininos mais escolhidos no estado do Rio em 2020:

LAURA - 2.147

HELENA - 1.996

ALICE - 1.883

VALENTINA - 1.233

SOPHIA - 1.161

ANTONELLA - 1.081

MAITE - 1.080

MANUELLA - 1.033

MANUELA - 1.030

MARIA EDUARDA - 918