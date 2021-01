Evento acontece no mirante do Alemão Roda Cultural DAZN / Divulgação

Por RAI AQUINO

Toda quinta-feira, um grupo de artistas se reúne no mirante do Complexo do Alemão para uma batalha de saraus de poesia. Eles fazem parte da Roda Cultural DAZN, que existe há quatro anos na Favela da Alvorada, graças a JP Black, Iasmin Nóbrega, Robson Panda, Flávia Costa, LIS MC e Thiago Pato. A próxima edição do evento no conjunto de favelas da Zona Norte do Rio está marcada para o dia 14, na segunda semana do ano.

"Através da roda cultural, a gente consegue levar cultura às pessoas que não têm muito acesso e fazer uma ponte entre novos artistas e produtores independentes que querem mostrar seu trabalho", destaca JP Black.

Publicidade

Além dos saraus, a roda também conta com apresentação de rap e ações para doação de livros e outros objetos, como agasalhos, no inverno.

Publicidade

"Às vezes, o morador chega do trabalho cansado, passa lá e escuta um rap, um hip hop, um charme e acaba parando para ver uma poesia. Eles acabam sempre mandando o recado", conta JP.

Galeria de Fotos Evento acontece no mirante do Alemão Roda Cultural DAZN / Divulgação Evento acontece no mirante do Alemão Roda Cultural DAZN / Divulgação Evento acontece no mirante do Alemão Roda Cultural DAZN / Divulgação Evento acontece no mirante do Alemão Roda Cultural DAZN / Divulgação Evento acontece no mirante do Alemão Roda Cultural DAZN / Divulgação Evento acontece no mirante do Alemão Roda Cultural DAZN / Divulgação Evento acontece no mirante do Alemão Roda Cultural DAZN / Divulgação Evento acontece no mirante do Alemão Roda Cultural DAZN / Divulgação Evento acontece no mirante do Alemão Roda Cultural DAZN / Divulgação Evento acontece no mirante do Alemão Roda Cultural DAZN / Divulgação Evento acontece no mirante do Alemão Roda Cultural DAZN / Divulgação Evento acontece no mirante do Alemão Roda Cultural DAZN / Divulgação Evento acontece no mirante do Alemão Roda Cultural DAZN / Divulgação Evento acontece no mirante do Alemão Roda Cultural DAZN / Divulgação

Publicidade

O grupo espera que o projeto cresça e que outros moradores do Alemão possam aproveitar o evento.



"A gente espera que a roda se torne algo muito mais forte, para poder futuramente trazer pessoas de nome para poder cantar, mostrar o trabalho, pessoas que também caminharam e hoje estão fazendo sucesso. E poder levar essa arte para outros lugares do Alemão para que outras pessoas possam ter acesso à musica, à poesia, à arte e à dança, que as vezes acaba não tendo o conhecimento porque acontece muita coisa no dia a dia", projeta.