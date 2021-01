Eduardo Paes anuncia abertura de 343 novos leitos no Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 10:15 | Atualizado 01/01/2021 10:49

Rio - Em decreto de Nº 48342, publicado na manhã desta sexta-feira (1) no Diário Oficial, o prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, antes mesmo de tomar posse, anunciou a abertura de 343 novos leitos para o enfrentamento da Covid-19 na cidade. Na rede pública serão reabertos 193 leitos.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também informou no decreto que vai realizar um chamamento para 150 leitos na rede privada. As informações sobre ocupação e disponibilidade ainda serão disponibilizados para a população. De acordo com a nova medida, os leitos e profissionais do hospital de campanha do Riocentro serão remanejados, e a abertura das novas vagas ocorrerão nas seguintes unidades: Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (80 leitos), Souza Aguiar (30 leitos) e Salgado Filho (23 leitos). A ampliação inclui também o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (60 leitos), na rede pública.

Plano de vacinação

O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, havia mencionado há uma semana, durante live, que espera começar a imunização no município ainda em janeiro . Sem dar detalhes sobre qual seria a vacina, ele afirmou que em breve daria mais detalhes do plano que tem para combater a pandemia no Rio.

"Se Deus quiser, em janeiro, a gente começa a vacinar. Vamos priorizar pessoal da Saúde, priorizar servidor da Educação para que a gente possa voltar a ter aula para as nossas crianças. Quer dizer, tem um conjunto de desafios importantes, mas que eu tenho a certeza que, sem a parceria da população, é impossível", comentou Paes.