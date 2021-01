Eduardo Paes toma posse como prefeito na Câmara Municipal do Rio Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Por Yuri Eiras

Publicado 01/01/2021 13:28 | Atualizado 01/01/2021 17:53

Rio - 'Conselho', samba de Adilson Bispo e Zé Roberto, imortalizado na voz de Almir Guineto, é daqueles clássicos cantados a plenos pulmões e de braços abertos em qualquer pagode da cidade. Os versos de motivação e esperança foram os escolhidos por Eduardo Paes (DEM) para fechar seu discurso na cerimônia que o empossou como prefeito do Rio pelo terceiro mandato, igualando o ex-prefeito e atual vereador e aliado César Maia (DEM).

"Tenho a certeza e a convicção de que, juntos, poderemos reviver essa cidade. Contem com toda minha força e energia para atingir essa missão. E levemos como mantra os versos simples e precisos de Adilson Bispo e Zé Roberto, imortalizados na voz de Almir Guineto: 'Deixe de lado esse baixo astral/Erga a cabeça/Enfrente o mal/Que agindo assim/Será vital para o seu coração'. O coração dos cariocas. Viva o Rio de Janeiro", discursou o prefeito.

O dia de Paes começou ainda de madrugada. O prefeito passou a virada de ano com a família no Centro de Operações Rio, ao lado do vice-prefeito Nilton Caldeira (PL). Nas primeiras horas da manhã, saiu de casa para fiscalizar a retirada de lixo em Copacabana, e de lá partiu para a cerimônia de posse na Câmara de Vereadores. Em seu primeiro dia no cargo, o prefeito publicou mais de 70 decretos no Diário Oficial com medidas de austeridade econômica e fiscalização contra a corrupção na Prefeitura.

Na cerimônia, Paes exaltou a parceria e o diálogo com os vereadores e afirmou que irá "recuperar o tempo perdido". "Não ficaremos reclamando de herança maldita; nosso governo vai olhar para frente. Iremos avançar e enfrentar os problemas", disse. O recém-empossado prefeito agradeceu a todas as "forças políticas" que se uniram em torno de sua candidatura no segundo turno e disse que sua vitória "mostrou que é possível estabelecer consensos mínimos quando o interesse da sociedade é colocado em risco".

Paes garantiu ainda que "fará um governo antirracista" e que ouvirá "todas as vozes de uma cidade tão ampla e tão diversa". "Montamos um time de secretários jovens e com caras novas. São novos tempos, com novos desafios e precisamos de um governo disruptivo e transformador". Os 24 secretários escolhidos pelo prefeito tomaram posse em cerimônia no Palácio da Cidade, durante a tarde. O mais jovem deles, Salvino Oliveira, Secretário de Juventude, escreveu nas redes sociais: "Há quatro anos, eu estava vendendo água e doces no trânsito, hoje serei nomeado Secretário de Juventude! Acreditem nos seus sonhos! Juntos faremos um Rio melhor".

Enfrentamento à covid-19: medidas anunciadas no domingo



Em seu discurso, Paes afirmou que irá anunciar uma série de medidas de combate à covid-19 no próximo domingo e anunciou a criação de 343 novos leitos de UTI . Já no primeiro dia do novo governo, foram publicados no Diário Oficial do município três decretos na área da Saúde: o que dispõe sobre a transparência da ocupação dos leitos hospitalares nas unidades integrantes da rede SUS da cidade; o que institui o Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 no âmbito do SUS; e o que estabelece medidas de proteção à vida, com a criação de um Centro de Operações de Emergência (COE Covid-19 Rio).

Carlo Caiado, do DEM, é o novo presidente da Câmara Municipal

Os 51 vereadores empossados nesta sexta-feira escolheram Carlo Caiado (DEM) para presidente da Câmara Municipal. O cargo era ocupado por Jorge Felippe, do mesmo partido. Na rápida votação entre os parlamentares, Caiado teve 44 votos a favor, sete abstenções e nenhum voto contrário.

A estrutura da mesa diretora da Câmara Municipal ficou assim: Carlo Caiado (DEM) presidente; Tânia Bastos (Republicanos) vice-presidente; Luciano Vieira (AVANTE) segundo vice-presidente; Rafael Aloísio Freitas (Cidadania) primeiro secretário; Marcos Braz (PL) segundo secretário; Jones Moura (PSD) primeiro suplente; e Tainá de Paula (PT) segunda suplente.

Além de dar sequência aos trabalhos administrativos da Casa, que retorna no dia 18 de fevereiro, Caiado também terá o papel de mediar possíveis ânimos acirrados, fruto dos conflitos ideológicos. A composição de vereadores mistura nomes ultraconservadores, como o do policial youtuber Gabriel Monteiro (PSD) e do filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro (Republicanos), e de nomes da esquerda que assumem primeiro mandato, como Tainá de Paula (PT) e Mônica Benício (PSOL), viúva de Marielle Franco. Republicanos e PSOL, além do DEM, são os partidos com mais parlamentares, com sete cada um.

