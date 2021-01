Por O Dia

Publicado 04/01/2021 07:02 | Atualizado 04/01/2021 07:02

Rio – O Comando Militar do Leste informou que recuperou, no fim da noite de domingo (3), o fuzil furtado dentro de um dos quarteis na Vila Militar , na Zona Oeste do Rio. Em áudios e mensagens em grupos do WhatsApp, os relatos eram de que um recruta teria entregue a arma para traficantes.O CML abriu um procedimento judicial para averiguar o caso. Por conta do fruto do armamento, os comandantes de todos os quartéis da Vila Militar teriam acionado os militares de serviço a comparecerem em suas respectivas unidades de lotação. O objetivo seria descobrir para quem o armamento foi entregue e para onde ele foi levado.A informação seria de que o armamento foi encontrado na comunidade do Urubu, em Pilares, na Zona Norte do Rio, mas não foi confirmada pelo Exército Brasileiro.A Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste informa, em complemento a Nota, anteriormente, divulgada, que o Fuzil furtado, no dia 03/01/2021, na Vila Militar (Rio de Janeiro - RJ), foi recuperado.Um Procedimento judicial foi aberto para apurar o fato ocorrido e as demais providências cabíveis, serão realizadas pela Justiça Militar.O Comando Militar do Leste ressalta que o Exército Brasileiro não compactua com qualquer tipo de conduta ilícita por parte de seus integrantes, repudiando veementemente atitudes e comportamentos em conflito com a lei, com os valores militares e/ou com a ética castrense.