Prefeitura do Rio inicia ação no BRT Reprodução Tv Globo

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 08:46

Rio – A Prefeitura do Rio iniciou nesta segunda-feira (4) uma ação integrada no BRT. A operação visa buscar melhoria no serviço oferecido pelo consórcio BRT Rio e diminuir os riscos de contaminação do novo coronavírus dentro dos ônibus articulados e nas estações. Até fevereiro, sete estações devem ser reabertas.



A operação é coordenada pela Secretária de Transportes (SMTR) e conta com o apoio do BRT Rio e das secretarias de Ordem Pública, Assistência Social, Conservação, Saúde, Comlurb, CET-Rio, Rioluz e Subprefeituras.



De acordo com a secretária Municipal de Transportes do Rio, Maína Celidonio, a fiscalização no BRT vai acontecer de forma mais rígida para evitar as aglomerações.



“O objetivo é esse, uma fiscalização mais intensa. Vamos usar todas as câmeras do sistema BRT para poder fiscalizar melhor. Vamos distribuir máscaras nas estações e fazer uma campanha de conscientização para que as pessoas não comam dentro dos ônibus, não bebam e falem pouco. São práticas usadas em outros lugares do mundo que reduzem a questão da contaminação no transporte público”, explicou a secretária.



A secretária pretende apresentar até o fim de janeiro um plano de retomada das obras do corredor Transbrasil.



“A gente tem compromisso de terminar o corretor Transbrasil. O mais importante não é apenas inaugurar as obras, mas garantir a conclusão”.



Celidonio disse que pretende estudar nos primeiros 100 dias de gestão um estudo para reforma das estações do corretor Transoeste, ao longo da Avenida Cesário de Melo, entre Campo Grande e Santa Cruz.





ESTAÇÕES ENTREGUES





Durante 15 dias a SMTR vai realizar operações em 26 estações. Maína Celidonio pretende se reunir semanalmente com o consócio para estudar o aumento da frota. Nesta segunda-feira, duas estações que estavam fechadas foram reabertas. São elas: Pinto Teles, no corredor Transcarioca, e Bosque Marapendi, no corredor Transoeste.



Até fevereiro, outras cinco estações devem ser entregues. São elas: as estações André Rocha, General Olímpio, Nova Barra e Praça do Bandolim, além do módulo expresso da estação Tanque.



Segundo a secretária, a prefeitura já iniciou um trabalho de conservação no corretor do BRT.