A arquiteta Sheila Richa foi agredida durante confusão em lancha Reprodução

Por LUANA BENEDITO

Publicado 04/01/2021 10:11

Rio - A Polícia Civil investiga a agressão sofrida pela arquiteta Sheila Richa, de 30 anos, no primeiro dia do ano, durante uma discussão em uma lancha em Angra dos Reis, na Costa Verde. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima na 166ª DP (Angra), na madrugada de sábado, ela foi agredida com socos e pontapés por três homens durante a confusão.

Além da arquiteta, Lucas Castro, o marido dela, e Raquel Richa, irmã de Sheila, também foram agredidos pelo trio ao tentar intervir na briga, de acordo com o relato da vítima. A confusão teria começado após uma provocação da namorada de um dos três suspeitos da agressão, que estava em outra lancha.

Publicidade

fotogaleria

Segundo o registro, Sheila não teria gostado da provocação e retrucou verbalmente. Em seguida, o namorado da mulher teria atirado um copo contra a arquiteta e depois partido para agressão com os outros dois suspeitos. Dois dos agressores seriam irmãos.

Publicidade

De acordo com Vilson Almeida, delegado titular da distrital, as vítimas foram ouvidas e encaminhadas ao IML para exame de corpo de delito. Os investigadores vão ouvir os supostos agressores, que já foram identificados pelos agentes, e as testemunhas que estavam presentes na confusão.

Nas redes sociais, a arquiteta compartilhou imagens que mostram hematomas no seu rosto com um pedido de justiça. De acordo com amigos de Sheila, ela vai tomar as medidas legais cabíveis.