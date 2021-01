Por O Dia

Publicado 04/01/2021 17:46 | Atualizado 04/01/2021 19:32

Rio - Um policial militar, identificado como Ruben, usou seu perfil em uma rede social para ameaçar pessoas que acusaram a PM de ter matado um motorista com um tiro de fuzil na Cidade de Deus, Zona Oeste, na tarde desta segunda-feira. De acordo com a publicação, o agente estaria "com 38 militares na base e um blindado". Ainda segundo a postagem, caso alguém fizesse "gracinha", iria se machucar. Além disso, o policial publicou uma foto onde aparece com pelo menos duas viaturas.