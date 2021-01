Familiares e amigos de meninos desaparecidos em Belford Roxo fazem manifestação Divulgação

Por Aline Cavalcante

Publicado 04/01/2021 19:06 | Atualizado 04/01/2021 19:22

Rio - A polícia irá ouvir ainda nesta terça-feira, novas testemunhas sobre o caso do desaparecimento de três crianças de 8, 10 e 11 anos, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . Os garotos, identificados como Lucas Matheus, Alexandre da Silva e Fernando Henrique, sumiram no último dia 27 de dezembro após saírem para brincar na rua.

De acordo com informações obtidas pelo DIA, as pessoas que irão prestar depoimento serão três tios dos meninos e um amigo da família. Ambos costumavam levar o trio para caçar passarinhos num matagal no Centro de Belford Roxo. Ainda esta semana, a polícia pretende ir ao local para fazer buscas pelas crianças.

Um novo protesto de amigos e familiares dos desaparecidos está previsto para acontecer às 11h desta terça-feira no bairro Vilar Novo. Nesta segunda-feira, uma manifestação começou na frente do Hospital Municipal Jorge Júlio Costa Santos Joca , no bairro Vila Medeiros e terminou na porta da 54ª DP (Belford Roxo).

No sábado, parentes dos garotos estiveram em uma rede de supermercados na Rodovia Presidente Dutra, onde, segundo informações, os meninos teriam sido vistos. Eles analisaram imagens das câmeras de segurança, mas não conseguiram identificar nenhuma criança. As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Agentes do Setor de Descoberta e Paradeiro seguem em diligência.

A família pede para quem tiver informações sobre os meninos entre em contato com a Fundação da Infância e Adolescência pelos telefones 2286-8337 ou 98596-5296.