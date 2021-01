Por O Dia

Publicado 04/01/2021 19:22 | Atualizado 04/01/2021 19:24

Rio - O período do Réveillon foi de grande movimentação na Via Lagos. Entre a última quarta-feira (30) e domingo (03), mais de 173 mil veículos passaram pela rodovia e as equipes do serviço SOS Usuário da CCR ViaLagos realizaram 396 atendimentos mecânicos. Do total de veículos atendidos, 198 tiveram os problemas resolvidos na própria pista e 198 foram rebocados.

A movimentação de retorno se estenderá até quarta-feira (06) e é estimado que mais de 90 mil veículos deverão passar pela rodovia. A CCR Via Lagos está com a Operação Verão, um esquema especial, com equipes e viaturas do SOS Usuário Médico e Mecânico da Concessionária reforçadas para atender ao aumento no fluxo de veículos nessa época.A Polícia Militar Rodoviária intensifica as fiscalizações na via e o CPROEIS, Programa Estadual de Integração na Segurança, da Polícia Militar, atua na praça de pedágio fiscalizando a evasão de pedágio - infração grave sujeita a multa que pode causar acidentes.A CCR Via Lagos opera com câmeras de monitoramento de tráfego ao longo da via e três bases de atendimento ao cliente, que contam com colaboradores e viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate. Duas bases estão localizadas no sentido Região dos Lagos, nos quilômetros 21,5 (Rio Bonito – ao lado da praça de pedágio) e 40,5 (Araruama); e uma no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 56 (São Pedro da Aldeia).É recomendável que o motorista obedeça à sinalização e os limites de velocidade da rodovia para evitar acidentes. Informações sobre o tráfego estão disponíveis 24 horas em www.grupoccr.com.br/vialagos ou no Disque CCR ViaLagos (0800 7020124), que conta também com Central de Atendimento ao Deficiente Auditivo (0800 022 0130). Em caso de emergência, o motorista deve parar no acostamento, ligar o pisca - alerta e aguardar o socorro da CCR ViaLagos, que logo irá chegar. Se preferir, pode ligar para o 0800 da Concessionária.