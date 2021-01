Prefeito do Rio, Eduardo Paes Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 20:23 | Atualizado 04/01/2021 20:32



Rio - Um relatório elaborado pela antiga gestão do município mostra que a Prefeitura do Rio terá dinheiro em caixa para quitar o salário dos servidores até a próxima sexta-feira (8), no quinto dia útil do mês . Documento foi publicado no Diário Oficial da Câmara dos Vereadores do Rio nesta segunda-feira.

O relatório é assinado pela ex-secretária municipal de fazenda, Rosemary Macedo, e mostra que o município fechou o ano com R$ 223 milhões de despesas ordinárias não vinculadas – recurso que podem ser utilizados para pagar qualquer despesa.



De acordo com o documento, há a previsão da entrada de novas receitas até quinta-feira (7), que seria suficiente para quitar os valores. Ao todo, seriam R$ 395 milhões vindos da arrecadação do Imposto Sobre Serviço (ISS) do último mês.



A ex-secretária de fazenda destaca, no documento, que o atual prefeito Eduardo Paes recebeu a prefeitura com R$ 1,4 bilhão, sendo necessário R$ 1,1 bilhão para pode pagar os salários.

Eduardo Paes tranquiliza servidores: 'É prioridade absoluta'

O prefeito Eduardo Paes anunciou, durante live nesta segunda-feira, que o pagamento do 13º dos servidores é prioridade absoluta e que todos os esforços estão sendo feitos para acertar os salários do último mês . No dia 30 de dezembro, após receber R$ 50 milhões da Câmara Municipal, o então prefeito em exercício Jorge Felippe (DEM) garantiu apenas o pagamento do 13º salário aos servidores com salários entre R$ 3 mil e R$ 4 mil. No entanto, parte do funcionalismo com outras faixas salariais ainda não foram pagos.

"A gente tá fazendo todo esforço para acertar os salários de dezembro, enfim, resolver o 13º. É um absurdo que a gente esteja discutindo isso, é óbvio que não tinha recurso em caixa, senão eles teriam pago e não pagaram. O que tinha eles pegaram para pagar uma parte do 13º dos servidores que ganhavam menos que 3 e 4 mil reais. Tenho uma conta grande para pagar, até o fim do dia devo sentar com Pedro Paulo para tratar disso", disse Eduardo Paes.