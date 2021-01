Eduardo Paes (DEM) durante live nesta segunda-feira Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2021 16:01

Rio - O prefeito Eduardo Paes anunciou, durante live nesta segunda-feira, que o pagamento do 13º dos servidores é prioridade absoluta e que todos os esforços estão sendo feitos para acertar os salários do último mês. No dia 30 de dezembro, após receber R$ 50 milhões da Câmara Municipal, o então prefeito em exercício Jorge Felippe (DEM) garantiu apenas o pagamento do 13º salário aos servidores com salários entre R$ 3 mil e R$ 4 mil . No entanto, parte do funcionalismo com outras faixas salariais ainda não foram pagos.

"A gente tá fazendo todo esforço para acertar os salários de dezembro, enfim, resolver o 13º. É um absurdo que a gente esteja discutindo isso, é óbvio que não tinha recurso em caixa, senão eles teriam pago e não pagaram. O que tinha eles pegaram para pagar uma parte do 13º dos servidores que ganhavam menos que 3 e 4 mil reais. Tenho uma conta grande para pagar, até o fim do dia devo sentar com Pedro Paulo para tratar disso", disse Eduardo Paes.

"É prioridade absoluta, os servidores têm que receber pelo seu trabalho. Se Deus quiser, essa vai ser a última vez em quatro anos que vocês vão viver esse drama absurdo em relação à remuneração e pagamento dos salários", finalizou.

Primeiras ações da prefeitura

Também foram transferidos mais pacientes do Hospital de Campanha do Riocentro, na Zona Oesta da cidade . A atual gestão de Eduardo Paes (DEM) disse ter recebido a unidade de saúde com 42 pacientes, desses, 17 tiveram alta, cinco faleceram, 13 foram transferidos e sete permanecem internados. De acordo com a prefeitura, o hospital será desativado de forma gradual e a estimativa é que sejam economizados R$ 250 mil por dia com a abertura dos mesmos leitos no Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, Zona Norte.

