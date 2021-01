Movimentação do comércio no Centro do Rio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/01/2021 22:00

Rio - Um levantamento feito pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio (CDLRio), apontou que as vendas do comércio no Centro do Rio caíram mais de 30% em 2020. De acordo com a pesquisa, houve uma queda de 31,9% entre os bens não duráveis e 30,2% entre os bens duráveis.

O comércio ficou fechado da segunda semana de março até a primeira semana de junho, totalizando três meses, para prevenir o contágio do coronavírus.

Se não forem computados esses três meses, a queda foi de 6,9% entre os produtos de bens não duráveis e menos 9,2% entre os duráveis. A violência também foi um importante "causador" da queda das vendas na região, afirma o CDLRio.