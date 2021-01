Ponte Rio-Niterói Reprodução/Ecoponte

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 07:55

Rio - A guia do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021 vai estar disponível a partir de 12 de janeiro, na próxima terça-feira, para consulta e emissão de boleto. Quem pagar o valor à vista terá um desconto de 3%.

Os motoristas poderão emitir a guia de pagamento do IPVA nos sites da Secretaria de Estado de Fazenda (www.fazenda.rj.gov.br/ipva) e do Banco Bradesco (www.bradesco.com.br).

Publicidade

No site do Bradesco já é possível emitir, desde segunda-feira, a Guia de Recolhimento de Taxas (GRT) do Detran-RJ, que inclui os valores cobrados pelo licenciamento anual e pela emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). A Guia de Recolhimento de Multas (GRM) e o Documento Único do DETRAN de Arrecadação (DUDA), necessários para quem têm pendências em aberto deixar o carro em dia também está disponível.

O vencimento da cota única e da primeira parcela será no mesmo dia, a partir do dia 21 de janeiro, de acordo com o número do final da placa do automóvel.

Publicidade

O primeiro vencimento da tabela, para os veículos com final de placa número 0, será no dia 21 de janeiro, tanto para o pagamento da primeira parcela, quanto para a quitação integral do imposto. Já para os veículos com final de placa 9, o vencimento inicial será no dia 3 de fevereiro.