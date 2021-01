Quatro suspeitos são presos em confronto com policiais militares em São Gonçalo Reprodução / Twitter

Rio - Quatro suspeitos foram presos, na tarde desta segunda-feira, após confronto com policiais militares, em Miriambi, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento pela região, quando homens, que estavam uma moto, passaram atirando e houve troca de tiros.

Ainda segundo a corporação, os suspeitos conseguiram fugir em direção a comunidade próxima e também houve confronto. Os quatro homens foram presos no local, um deles estava ferido e foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres. Não há informações sobre o estado de saúde.

Além das prisões, uma pistola calibre 9mm, munições, 224 pinos de cocaína, 63 sacolés de maconha e um rádio comunicados foram apreendidos.